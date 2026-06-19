Ottobock Aktie
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WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Verkauf des Rollstuhlgeschäfts komme erwartungsgemäß, da Ottobock bereits während seines Börsengangs die Absicht geäußert habe, nicht zum Kerngeschäft zählende Bereiche zu veräußern, schrieb Henrik Paganetty am Freitag nach der Ankündigung des Prothesenherstellers. Die Transaktion dürfte die Prognose des Unternehmens nicht beeinträchtigen./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 06:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 06:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
83,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50,10 €
|
Abst. Kursziel*:
65,67%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
50,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63,71%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
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KGV*:
-
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