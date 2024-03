NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem etwas höheren Kursziel reagierte Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die jüngsten Aktienrückkäufe der auf Technologieunternehmen fokussierten Beteiligungsgesellschaft. Mit Blick auf die Geschäftszahlen dürfte das Unternehmen von einem schwungvollen Online-Handel profitiert haben./bek/ajx



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.