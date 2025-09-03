Prosus Aktie
|51,98EUR
|0,56EUR
|1,09%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prosus von 37 auf 65,50 Euro mehr als verdoppelt und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Letztlich dürften die Anleger erkennen, dass der Technologie-Investor mit seinem erfolgreichen Ansatz mehr wert sei als schlicht die Summe seiner Teile, schrieb Giles Thorne am Dienstagabend. Das Abchmelzen ("Great Unwind") des Konglomeratsabschlags habe bereits begonnen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
65,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51,22 €
|
Abst. Kursziel*:
27,88%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
51,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,01%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.mehr Nachrichten
|
01.09.25
|EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.08.25
|EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.08.25
|Prosus macht mehr Gewinn - Aktie gibt nach (Dow Jones)
|
21.08.25
|Stoxx Europe 50-Papier Prosus-Aktie: Über diese Dividende können sich Prosus-Anleger freuen (finanzen.at)
|
20.08.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.08.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
20.08.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 steigt mittags (finanzen.at)
|
20.08.25
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)