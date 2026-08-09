NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal habe im Rahmen der Markterwartungen gelegen, schrieb David Perry am Donnerstag nach dem Bericht. Der Rüstungskonzern peile beim operativen Ergebnis im Gesamtjahr nun die obere Hälfte der Zielspanne an./rob/ag/niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:06 / BST



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