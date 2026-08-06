RENK Aktie
|51,10EUR
|2,40EUR
|4,93%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
06.08.2026 08:12:10
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse lägen im Rahmen der Erwartungen und die Ziele seien bestätigt worden, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag nach dem Zwischenbericht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,09 €
|
Abst. Kursziel*:
24,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,42%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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