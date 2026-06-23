RWE Aktie

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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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23.06.2026 12:24:25

RWE Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE anlässlich der von 20 auf 55 Prozent aufgestockten Beteiligung an Amprion auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 65 Euro belassen. Der Kaufpreis von 3,6 Milliarden Euro sei akzeptabel und lasse Raum für eine leichte Steigerung des Gewinns je Aktie, schrieb Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv wertet er, dass die Gewinnentwicklung des Energieversorgers stabiler und besser planbar werde./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Kaufen
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
55,38 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
54,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
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