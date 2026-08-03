RWE Aktie

56,10EUR -1,10EUR -1,92%
RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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03.08.2026 13:06:20

RWE Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analystin Wanda Serwinowska wies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Energieversorgerbranche auf die wichtigsten Erkenntnisse aus dem ersten Halbjahr hin. Inzwischen hätten rund 80 Prozent der Unternehmen des Sektors ihre Zahlen vorgelegt, von denen 8 ihre Ausblicke angehoben und 12 sie bestätigt hätten, schrieb sie. Gesenkte Jahresziele habe es nicht gegeben. RWE zählt sie wegen des Gewinnwachstums je Aktie und des diversifizierten Portfolios aus erneuerbaren Energien und flexibler Stromerzeugung (FlexGen) zu ihren "Top-Calls"./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
56,44 € 		Abst. Kursziel*:
16,94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
Analyst Name::
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

RWE AG St. 56,10 -1,92% RWE AG St.

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