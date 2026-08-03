RWE Aktie
|56,10EUR
|-1,10EUR
|-1,92%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analystin Wanda Serwinowska wies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Energieversorgerbranche auf die wichtigsten Erkenntnisse aus dem ersten Halbjahr hin. Inzwischen hätten rund 80 Prozent der Unternehmen des Sektors ihre Zahlen vorgelegt, von denen 8 ihre Ausblicke angehoben und 12 sie bestätigt hätten, schrieb sie. Gesenkte Jahresziele habe es nicht gegeben. RWE zählt sie wegen des Gewinnwachstums je Aktie und des diversifizierten Portfolios aus erneuerbaren Energien und flexibler Stromerzeugung (FlexGen) zu ihren "Top-Calls"./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56,44 €
|
Abst. Kursziel*:
16,94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
|
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: DAX freundlich (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
31.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
31.07.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|13:06
|RWE Buy
|UBS AG
|29.07.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|13:06
|RWE Buy
|UBS AG
|29.07.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|13:06
|RWE Buy
|UBS AG
|29.07.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|56,10
|-1,92%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:23
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|14:19
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|14:18
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|14:18
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|13:55
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|OMV
|Barclays Capital
|13:36
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:32
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:13
|AXA Buy
|UBS AG
|13:08
|National Grid Sell
|UBS AG
|13:06
|RWE Buy
|UBS AG
|13:03
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|13:01
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:00
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:49
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:44
|DWS Group Buy
|UBS AG
|12:43
|VINCI Buy
|UBS AG
|11:35
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|11:19
|Santander Buy
|UBS AG
|11:19
|BAT Buy
|UBS AG
|11:15
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:53
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Unilever Sell
|UBS AG
|10:51
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|10:44
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:43
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|10:41
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|10:40
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|09:52
|Philips Neutral
|UBS AG
|09:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.