RWE Aktie
|56,24EUR
|-0,76EUR
|-1,33%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die höheren Zielvorgaben des Stromerzeugers sprächen für eine um fünf Prozent höher bewertete Aktie, schrieb Ahmed Farman in einer Studie am Mittwoch. Die Essener hätten die Prognose für das operative Ergebnis in diesem Jahr um zehn Prozent nach oben geschraubt./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57,00 €
|
Abst. Kursziel*:
19,30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,91%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
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|12:48
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|12:46
|RWE Buy
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|11:36
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Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|56,24
|-1,33%
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|15:24
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:20
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:03
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:02
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|14:59
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|14:58
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:58
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:58
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:58
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|14:57
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:57
|GSK Halten
|DZ BANK
|14:56
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|14:55
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|14:52
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|MLP Buy
|Baader Bank
|14:51
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:51
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:50
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|14:47
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:42
|AB InBev Buy
|UBS AG
|14:28
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|14:26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:20
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|14:20
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|14:18
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:03
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:03
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:03
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:00
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|Deutsche Bank AG
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|Visa Overweight
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|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13:14
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