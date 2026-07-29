RWE Aktie

56,24EUR -0,76EUR -1,33%
RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 12:48:58

RWE Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energieversorger habe unerwartet gute Halbjahreszahlen vorgelegt und den Ausblick auf 2026 sowie 2027 erhöht, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere positive Überraschungen könnten von Auktionen bei Gaskraftwerken, Veräußerungsgewinnen bei Rechenzentren und durch ein hohes Strompreisniveau kommen./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Kaufen
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
57,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
56,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

mehr Nachrichten