Scout24 Aktie
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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Das vorgelegte Zahlenwerk zum zweiten Quartal habe ein robustes Wachstum des Betreibers von Internet-Plattformen im Geschäft mit gewerblichen Kunden verdeutlicht, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dem stünde jedoch eine Abschwächung der privaten Nutzerzahlen gegenüber. Auf Letzteres könnte die Investoren am Markt fokussieren./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
112,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71,50 €
|
Abst. Kursziel*:
56,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,91%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
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09:51
|Scout24-Aktie dennoch mit kräftigen Verlusten: Scout24 setzt Wachstumskurs fort (finanzen.at)
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|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Scout24 nach Zahlen auf 'Buy' (dpa-AFX)
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|AKTIE IM FOKUS: Scout24 rutscht ab - Jüngster Seitwärtstrend hat Bestand (dpa-AFX)
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