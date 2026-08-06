SGL Carbon Aktie
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WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301
SGL Carbon SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon auf "Hold" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Graphit- und Karbonspezialist habe von Kompensationszahlungen von Halbleiterherstellern profitiert. Operativ betrachtet, liege der Umsatz um 15 Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:13 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:13 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
|
Unternehmen:
SGL Carbon SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
5,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3,98 €
|
Abst. Kursziel*:
25,63%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,34%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
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