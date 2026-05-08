FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SGL Carbon nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,05 Euro belassen. Der Graphitspezialist habe sich im ersten Quartal in einem herausfordernden Umfeld bewegt, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er betonte dabei die gedämpfte Nachfrage der Chipbranche, die Auftragslage im Bereich der Prozesstechnologie und die Abwicklung des unprofitablen Carbonfaser-Bereichs./rob/tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET



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