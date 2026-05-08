SGL Carbon Aktie

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SGL Carbon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301

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08.05.2026 13:16:40

SGL Carbon SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SGL Carbon nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,05 Euro belassen. Der Graphitspezialist habe sich im ersten Quartal in einem herausfordernden Umfeld bewegt, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er betonte dabei die gedämpfte Nachfrage der Chipbranche, die Auftragslage im Bereich der Prozesstechnologie und die Abwicklung des unprofitablen Carbonfaser-Bereichs./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
Unternehmen:
SGL Carbon SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
4,05 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4,54 € 		Abst. Kursziel*:
-10,79%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,19%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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