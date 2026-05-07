SGL Carbon Aktie

4,66EUR 0,00EUR 0,00%
SGL Carbon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301

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07.05.2026 12:43:29

SGL Carbon SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Das erste Quartal habe leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen seien gut und die diesjährigen Zielsetzungen seien von dem Graphitspezialisten bestätigt worden./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
Unternehmen:
SGL Carbon SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4,61 € 		Abst. Kursziel*:
8,34%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,41%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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