NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Das erste Quartal habe leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen seien gut und die diesjährigen Zielsetzungen seien von dem Graphitspezialisten bestätigt worden./rob/tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.