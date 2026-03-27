Siemens Healthineers Aktie

36,09EUR -0,17EUR -0,47%
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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27.03.2026 09:49:34

Siemens Healthineers Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite dürfte ein gedämpftes Geschäftsquartal gewesen sein, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Resultate. Er rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von lediglich 3 Prozent und Ergebniskennziffern, die um 16 Prozent zurückgehen. Er verwies beim Umsatz auf anhaltende Einbußen im Diagnostikgeschäft und auf Gewinnebene auf Währungs- und Zolleffekte. Auch vor dem Hintergrund des Nahost-Konflikts sieht er Risiken, was das Erreichen der Jahresziele betrifft./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
36,07 € 		Abst. Kursziel*:
16,44%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
36,09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,38%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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