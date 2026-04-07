NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor der Berichtssaison überprüfte Richard Felton am Dienstag seine Schätzungen und Anlagestorys der europäischen Medizintechnikausrüster für Krankenhäuser. Bei Siemens Healthineers bleibt er für das Diagnostikgeschäft eher vorsichtig. Auch das Thema Anteilsreduktion durch Siemens bleibe eine Belastung für die Aktie./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 05:06 / BST

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