Siemens Healthineers Aktie

36,19EUR 0,08EUR 0,22%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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07.04.2026 07:15:33

Siemens Healthineers Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor der Berichtssaison überprüfte Richard Felton am Dienstag seine Schätzungen und Anlagestorys der europäischen Medizintechnikausrüster für Krankenhäuser. Bei Siemens Healthineers bleibt er für das Diagnostikgeschäft eher vorsichtig. Auch das Thema Anteilsreduktion durch Siemens bleibe eine Belastung für die Aktie./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 05:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Neutral
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
35,59 € 		Abst. Kursziel*:
26,44%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
36,19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,34%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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