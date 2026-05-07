Siemens Healthineers Aktie

33,90EUR -1,78EUR -4,99%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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07.05.2026 12:46:44

Siemens Healthineers Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Sam England beurteilte das zweite Geschäftsquartal am Donnerstagmorgen als schwach. Es sei geprägt von Herausforderungen im Diagnostik-Geschäft und der Inflation. Der Analystenkonsens liege bereits im Rahmen der gesenkten Jahresziele./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33,93 € 		Abst. Kursziel*:
59,15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59,29%
Analyst Name::
Sam England 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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