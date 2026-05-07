LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Siemens Healthineers nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal und gesenkten Zielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf das um 4 Prozent verfehlte operative Ergebnis des Medizintechnikkonzerns sowie die gekappte Umsatzprognose für das Gesamtgeschäftsjahr. Die Prognose für das Ergebnis je Aktie liege nur ein Prozent unter der Konsensschätzung. Sie berücksichtige Inflationsbelastungen im zweiten Halbjahr./ck/rob/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:16 / GMT



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