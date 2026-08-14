secunet Security Networks Aktie
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WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet nach Zahlen mit einem Kursziel von 254 Euro auf "Buy" belassen. Das IT-Sicherheitsunternehmen habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag. Der Rekord an Aufträgen sorge dafür, dass die künftige Umsatzentwicklung besser absehbar sei. Die Aktie werde immer noch unter dem historischen Schnitt bewertet./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
254,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
197,00 €
|
Abst. Kursziel*:
28,93%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
197,20 €
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Abst. Kursziel aktuell:
28,80%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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