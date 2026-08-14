HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet nach Zahlen mit einem Kursziel von 254 Euro auf "Buy" belassen. Das IT-Sicherheitsunternehmen habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag. Der Rekord an Aufträgen sorge dafür, dass die künftige Umsatzentwicklung besser absehbar sei. Die Aktie werde immer noch unter dem historischen Schnitt bewertet./rob/mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:27 / GMT

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