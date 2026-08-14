Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

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14.08.2026 10:57:27

Adyen BV Parts Sociales Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen nach Quartalszahlen von 1238 auf 1350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der niederländische Zahlungsdienstleister habe erneut stark abgeschnitten, schrieb Nooshin Nejati in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das hohe Wachstum beim gesamten abgewickelten Zahlungsvolumen und beim Nettoumsatz unterstreiche die Stärke des zugrunde liegenden Geschäftsmodells./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1 350,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 077,60 € 		Abst. Kursziel*:
25,28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 078,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,19%
Analyst Name::
Nooshin Nejati 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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