Energiekontor Aktie
|26,30EUR
|-3,65EUR
|-12,19%
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
Energiekontor Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Energiekontor von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 59 auf 27 Euro mehr als halbiert. Nach einer Gewinnwarnung des Entwicklers und Betreibers von Wind- und Solarparks wegen Verzögerungen beim Netzanschluss schottischer Windparkprojekte schraubte Thorsten Reigber am Freitag seine Schätzungen für das Vorsteuerergebnis bis 2028 deutlich nach unten. Er verwies zudem auf schwierige Marktgegebenheiten in Deutschland./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Energiekontor AG Halten
|
Unternehmen:
Energiekontor AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
27,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
26,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Energiekontor AG
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
11:47
|AKTIE IM FOKUS: 'Unglückliches Timing' bei Gewinnwarnung belastet Energiekontor (dpa-AFX)
|
09:31
|ROUNDUP: Energiekontor kappt Prognose - Projekte verspätet - Aktie bricht ein (dpa-AFX)
|
09:28
|XETRA-Handel: SDAX zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|EQS-Adhoc: Energiekontor AG: Energiekontor adjusts earnings guidance for the 2026 financial year (EQS Group)
Analysen zu Energiekontor AG
|16:30
|Energiekontor Halten
|DZ BANK
|20.05.26
|Energiekontor Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|01.04.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|19.03.26
|Energiekontor Kaufen
|DZ BANK
|16:30
|Energiekontor Halten
|DZ BANK
|20.05.26
|Energiekontor Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|01.04.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|19.03.26
|Energiekontor Kaufen
|DZ BANK
|20.05.26
|Energiekontor Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|01.04.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|19.03.26
|Energiekontor Kaufen
|DZ BANK
|17.03.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|16:30
|Energiekontor Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Energiekontor AG
|26,30
|-12,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:33
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:32
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:23
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:05
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:55
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|17:10
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|16:42
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:30
|Energiekontor Halten
|DZ BANK
|15:53
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14:45
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:06
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14:05
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:53
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:51
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|12:50
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|11:52
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:31
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:24
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:23
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|11:22
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:57
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Sixt Buy
|UBS AG
|10:34
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|10:26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:22
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|09:53
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|PNE Buy
|Warburg Research
|09:23
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:17
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|pbb Buy
|Warburg Research