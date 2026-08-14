Ströer Aktie

40,28EUR 0,62EUR 1,56%
Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.08.2026 12:45:00

Ströer SECo Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Der Werbekonzern habe die Erwartungen etwas getoppt, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Quartalszahlen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40,72 € 		Abst. Kursziel*:
32,61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,06%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

mehr Nachrichten

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

mehr Analysen
18:32 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:06 Ströer Equal Weight Barclays Capital
12:45 Ströer Buy Deutsche Bank AG
12:40 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:10 Ströer Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ströer SE & Co. KGaA 40,28 1,56% Ströer SE & Co. KGaA

Aktuelle Aktienanalysen

18:33 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
18:32 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
18:23 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
18:05 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
17:55 Verbund Underperform RBC Capital Markets
17:10 RWE Outperform RBC Capital Markets
16:42 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
16:30 Energiekontor Halten DZ BANK
15:53 Talanx Kaufen DZ BANK
14:45 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:06 Ströer Equal Weight Barclays Capital
14:05 RWE Overweight Barclays Capital
13:22 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:53 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
12:51 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
12:50 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
12:45 Ströer Buy Deutsche Bank AG
12:44 Sixt Buy Deutsche Bank AG
12:43 RENK Buy Deutsche Bank AG
12:41 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:40 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
12:25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:53 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
11:52 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
11:37 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
11:31 Fresenius Kaufen DZ BANK
11:24 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
11:23 Rio Tinto Neutral UBS AG
11:22 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
10:57 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
10:56 Sixt Buy UBS AG
10:34 E.ON Equal Weight Barclays Capital
10:26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:25 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:22 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:19 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:18 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:01 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
09:53 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
09:52 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
09:51 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
09:24 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:24 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:23 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:23 PNE Buy Warburg Research
09:23 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:21 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
09:20 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
09:17 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:04 pbb Buy Warburg Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen