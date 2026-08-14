RATIONAL Aktie
|630,00EUR
|-3,00EUR
|-0,47%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rational von 831 auf 833 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ope Otaniyi passte die Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht des Großküchenausrüsters an. Positiv hob er den ungewöhnlich hohen US-Auftragsbestand hervor./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
833,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
628,50 €
|
Abst. Kursziel*:
32,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
630,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,22%
|
Analyst Name::
Ope Otaniyi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
12.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
11.08.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
10.08.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
06.08.26
|ROUNDUP: Zoll-Rückzahlung bringt Rational mehr Gewinn - Aktie im Minus (dpa-AFX)
|
06.08.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Rational nach Zahlen auf 'Outperform' (dpa-AFX)
|
06.08.26
|MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.08.26
|RATIONAL-Aktie höher: US-Zoll-Rückerstattung sorgt für deutlichen Gewinn- und Margenanstieg (Dow Jones)
Analysen zu RATIONAL AG
|09:24
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:24
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:24
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|06.08.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|19.03.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|630,00
|-0,47%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:53
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|PNE Buy
|Warburg Research
|09:23
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:17
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|pbb Buy
|Warburg Research
|08:48
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08:48
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:33
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|08:32
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|08:31
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:17
|adidas Neutral
|UBS AG
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|07:48
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:52
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.08.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.