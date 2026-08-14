Allianz Aktie
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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 430 auf 460 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen des Versicherers habe er seine operativen Ergebnisprognosen für die Jahre bis 2028 erhöht, schrieb Kamran M Hossain in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Kurspotenzial sei aber begrenzt./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Neutral
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
460,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
442,00 €
|
Abst. Kursziel*:
4,07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
442,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,03%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
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