RWE Aktie
|58,90EUR
|-0,30EUR
|-0,51%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 68 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anleger unterschätzten das branchenbeste Ergebnispotenzial trotz der Outperformance der Aktien noch immer, schrieb Peter Crampton am Donnerstag. Er sieht auch einen Weg voller Impulse durch die deutschen Energieauktionen./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 22:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
58,42 €
|
Abst. Kursziel*:
23,25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
58,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,24%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
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18:19
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für RWE auf 66 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
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14:58
|Overweight von Barclays Capital für RWE-Aktie (finanzen.at)
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12:26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
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12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
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13.08.26
|RWE-Aktie fester: Höhere Nettoinvestitionen prägen die Bilanz zum ersten Halbjahr (finanzen.at)
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13.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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13.08.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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13.08.26
|Analyse: So bewertet DZ BANK die RWE-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|17:10
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14:05
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:10
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14:05
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:10
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14:05
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|58,84
|-0,61%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:33
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:32
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:23
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:05
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:55
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|17:10
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|16:42
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:30
|Energiekontor Halten
|DZ BANK
|15:53
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14:45
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:06
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14:05
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:53
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:51
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|12:50
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|11:52
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:31
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:24
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:23
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|11:22
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:57
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Sixt Buy
|UBS AG
|10:34
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|10:26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:22
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|09:53
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|PNE Buy
|Warburg Research
|09:23
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:17
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|pbb Buy
|Warburg Research