Rio Tinto Aktie
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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 7300 Pence auf "Neutral" belassen. Die angekündigte Modernisierung der wichtigsten Aluminiumhütten in Australien und Neuseeland sieht Myles Allsop als leicht positiven Faktor für den Bergbaukonzern. Das Chance/Risiko-Verhältnis von Rio Tinto sei ausgewogen, schrieb er am Donnerstag. Denn die verhaltenen Aussichten für den Eisenerzpreis würden durch eine sich bessernde operative Leistung, ein zunehmendes Volumenwachstum und mögliche Anteilsverkäufe ausgeglichen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 14:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
73,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
70,73 £
|
Abst. Kursziel*:
3,21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
70,60 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,40%
|
Analyst Name::
Myles Allsop
|
KGV*:
-
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