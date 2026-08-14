Vincorion Aktie

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WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014

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14.08.2026 10:26:35

Vincorion Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vincorion nach Zahlen mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für militärische Energie- und Mechatroniklösungen habe im zweiten Quartal ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnet, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Bei den Umsätzen befinde sich der Gesamtjahresausblick am oberen Ende der Erwartungen./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vincorion Buy
Unternehmen:
Vincorion 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,86 € 		Abst. Kursziel*:
23,51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,29%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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