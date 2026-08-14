NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vestas von 220 auf 250 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Roadshow mit dem Chef und dem Finanzvorstand des Windturbinen-Herstellers in London habe anhaltende Margen- und Umsatzsteigerungen signalisiert, schrieb Colin Moody in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 20:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:45 / EDT



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