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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vestas von 220 auf 250 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Roadshow mit dem Chef und dem Finanzvorstand des Windturbinen-Herstellers in London habe anhaltende Margen- und Umsatzsteigerungen signalisiert, schrieb Colin Moody in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 20:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
250,00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
28,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
208,00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
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