Deutsche Euroshop Aktie
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WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
Deutsche Euroshop Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Zahlen mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des Shoppingcenter-Investors für das erste Halbjahr bestätigten den Gesamtjahresausblick, schrieb Kai Klose am Freitag. Der Wert des Portfolios präsentiere sich stabil./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,32 €
|
Abst. Kursziel*:
20,09%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,57%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
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