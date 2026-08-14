Verbund Aktie
|56,40EUR
|-0,20EUR
|-0,35%
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
Verbund Underperform
Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihr Kursziel für die Aktien des Verbund von 56,50 auf 55,5 Euro leicht gesenkt. Am Freitag schlossen die Verbund-Aktien an der Wiener Börse in der Nähe vom aktuellen Kursziel bei 56,60 Euro. Die Einstufung "Underperform" für die Titel des österreichischen Stromversorgers hat der RBC-Experte Alexander Wheeler gleichzeitig bestätigt.
Nach den Halbjahresergebnisse vom Verbund haben die Analysten ihr Prognose für 2026 aufgrund der niedrigeren Wasserkraftproduktion angepasst. Für 2027 erwartet die RBC hingegen eine Verbesserung durch höhere Strompreise. Die Bank sieht aber weiterhin Gegenwind für den Konzern und liegen mit ihren Schätzungen unter den Konsensprognosen.
Für das laufende Geschäftsjahr des Verbund prognostizieren die RBC-Analysten einen Gewinn von 2,89 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 3,58 (2027) und 2,99 (2028) Euro je Aktie. Die Dividenden erwarten sie mit 1,45 (2026), 1,79 (2027) und 1,49 (2028) Euro je Aktie.
Analysierendes Institut RBC Capital Markets
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/mik
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
AFA0062 2026-08-14/17:55
|Zusammenfassung: Verbund AG Underperform
|
Unternehmen:
Verbund AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
55,50 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
56,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,60%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
56,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,86%
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Verbund AG
|
13.08.26
|Börse Wien in Grün: ATX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.08.26
|Gewinne in Wien: ATX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse Wien: ATX im Plus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
11.08.26
|ATX-Handel aktuell: ATX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
11.08.26
|Pluszeichen in Wien: ATX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse Wien in Grün: ATX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
06.08.26
|Verbund: UBS bestätigt "Sell"-Empfehlung - Aktie höher (APA)
Analysen zu Verbund AG
|17:55
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|30.07.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|23.07.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|23.07.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|17:55
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|30.07.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|23.07.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|23.07.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|19.06.24
|Verbund buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.08.23
|Verbund buy
|Baader Bank
|08.07.22
|Verbund buy
|HSBC
|26.05.22
|Verbund buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.21
|Verbund buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|23.07.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|23.07.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|04.03.24
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.23
|Verbund Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Verbund AG
|56,40
|-0,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:33
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:32
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:23
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:05
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:55
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|17:10
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|16:42
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:30
|Energiekontor Halten
|DZ BANK
|15:53
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14:45
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:06
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14:05
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:53
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:51
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|12:50
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|11:52
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:31
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:24
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:23
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|11:22
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:57
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Sixt Buy
|UBS AG
|10:34
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|10:26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:22
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|09:53
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|PNE Buy
|Warburg Research
|09:23
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:17
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|pbb Buy
|Warburg Research