NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Analyst Richard Clarke beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den großen internationalen Reiseunternehmen und Hotelketten mit der Frage, wie die nächste Generation ihre Urlaube buchen wird. Er geht davon aus, dass der Trend weg von den zunehmend wettbewerbsintensiven Online-Buchungsplattformen wie AirBNB, booking.com oder Expedia hin zum Direktvertrieb durch die Hotelgruppen gehen wird./edh/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2023 / 22:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2023 / 05:05 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.