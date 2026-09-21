Vincorion Aktie
|18,74EUR
|0,38EUR
|2,04%
WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014
Vincorion Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung für Vincorion beim Kursziel von 26 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analystin Mira Wiegratz rechnet bis 2030 mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 15 Prozent per annum, wie sie in ihrer am Montag veröffentlichten Kaufempfehlung schrieb. Sie setzt dabei auf das Geschäft mit Energie- und Stabilisierungssystemen für militärische Fahrzeuge. Die neue Generation taktischer, mobiler Energiesysteme und die elektrisch betriebene Rettungswinde (ERH) für Hubschrauber trieben die Profitabilität im Produktportfolio nach oben. Die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) sieht die Expertin mittelfristig bei 20 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vincorion Buy
|
Unternehmen:
Vincorion
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,90 €
|
Abst. Kursziel*:
37,60%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
18,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,78%
|
Analyst Name::
Mira Wiegratz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vincorion
|
10:19
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research startet Vincorion mit 'Buy' - Ziel 26 Euro (dpa-AFX)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
18.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
16.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
16.09.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
16.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
11.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Vincorion
|09:04
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:04
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:04
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Vincorion
|18,77
|2,23%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:55
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|06:36
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06:35
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Ferrari Buy
|UBS AG