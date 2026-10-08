Vincorion Aktie

17,88EUR -0,48EUR -2,61%
Vincorion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014

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08.10.2026 07:58:15

Vincorion Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vincorion auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Vincorion habe mit dem Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Prognose für 2026 erhöht, schrieb Lasse Stueben in einem Kommentar am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) an./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vincorion Buy
Unternehmen:
Vincorion 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,75 € 		Abst. Kursziel*:
52,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51,01%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13.08.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Vincorion 17,91 -2,45% Vincorion

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08:27 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
08:18 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:14 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:13 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
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07.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Tesla Neutral UBS AG
07.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 ASML NV Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Valeo Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Unilever Sell UBS AG
07.10.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
07.10.26 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
07.10.26 KION GROUP Buy Warburg Research
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
07.10.26 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
07.10.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
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07.10.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
07.10.26 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
07.10.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
07.10.26 ams neutral Deutsche Bank AG
07.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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