KSB Aktie
|845,00EUR
|-7,00EUR
|-0,82%
WKN: 629203 / ISIN: DE0006292030
KSB SECo vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für KSB mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Buy" belassen. Robert-Jan van der Horst schrieb am Dienstag nach Auswertung vorgelegter Zahlen, dass der Pumpenhersteller im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen habe. Angetrieben werde KSB von starker Nachfrage bei Anwendungen im Bergbau und in Rechenzentren. KSB demonstriere Widerstandsfähigkeit und die Partizipation an langfristigen Trends./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KSB SE & Co. KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
1 300,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
847,00 €
|
Abst. Kursziel*:
53,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
845,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,85%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KSB SE & Co. KGaA Vz.
|
10.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
10.11.26
|EQS-News: KSB mit starkem Auftragseingang im dritten Quartal (EQS Group)
|
10.11.26
|EQS-News: KSB reports strong order intake in third quarter (EQS Group)
|
26.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
17.09.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
16.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu KSB SE & Co. KGaA Vz.
Aktien in diesem Artikel
|KSB SE & Co. KGaA Vz.
|845,00
|-0,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:35
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:34
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:33
|KSB Buy
|Warburg Research
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.