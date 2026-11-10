Vodafone Group Aktie
|1,39EUR
|-0,02EUR
|-1,14%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
10.11.2026 09:40:42
Vodafone Group Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 100 Pence auf "Underweight" belassen. Der Umsatz habe minimal über den Erwartungen gelegen, schrieb Akhil Dattani am Dienstag. Das operative Ergebnis und der Schuldenstand hätten sie derweil knapp verfehlt./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Underweight
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
1,16 £
|
Abst. Kursziel*:
-13,46%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
1,16 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,57%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
Analysen zu Vodafone Group PLC
|09:40
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,37
|-2,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:20
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10:11
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:55
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:52
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:40
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|09:22
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:13
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|07:51
|GEA Buy
|UBS AG
|07:50
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|07:49
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:36
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|07:24
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:16
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.