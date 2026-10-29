Vodafone Group Aktie
|1,41EUR
|0,01EUR
|0,46%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
Vodafone Group Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone von 85 auf 100 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Jüngste negative Entwicklungen machten ihm Sorgen, dass bei dem Telekomkonzern kurzfristig die Risiken die Chancen überwiegen könnten, schrieb Akhil Dattani am Mittwoch. So geht er von einem Rückgang der deutschen Service-Umsätze aus, nachdem der Europäische Gerichtshof im September die Preiserhöhung für Deutschland aus dem Jahr 2023 für ungültig erklärt habe. Zudem habe das oberste Gericht in Kenia einen Anteilsverkauf an Safaricom durch die Regierung an Vodafone für nichtig erklärt. Im schlimmsten Fall müsse die Transaktion komplett rückabgewickelt werden./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Underweight
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
1,18 £
|
Abst. Kursziel*:
-15,22%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
1,18 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,25%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
28.10.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
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25.10.26
|Umfrage: Zwei Drittel wollen keine Handys am Esstisch (dpa-AFX)
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23.10.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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20.10.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Vodafone auf 'Underweight' und Ziel auf 105 Pence (dpa-AFX)
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16.10.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
12.10.26
|Börse London: FTSE 100 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
12.10.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|10:31
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:31
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,41
|0,43%
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|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11:19
|BASF Neutral
|UBS AG
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|11:04
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:04
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|10:54
|BBVA Neutral
|UBS AG
|10:42
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|10:40
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:35
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:17
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:00
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|tk accelis Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08:46
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:45
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|08:42
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research