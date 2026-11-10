Vodafone Group Aktie
|1,39EUR
|-0,01EUR
|-0,79%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
Vodafone Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone nach Zahlen und angehobener Prognose im operativen Geschäft mit einem Kursziel von 140 Pence auf "Buy" belassen. Der Serviceumsatz des Telekomkonzerns sei im zweiten Geschäftsquartal stärker als am Markt erwartet gestiegen, schrieb Paul Sidney am Dienstagmorgen. In Deutschland sei der Umsatz allerdings rückläufig gewesen, während er in Großbritannien zugenommen habe./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 09:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
1,40 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1,16 £
|
Abst. Kursziel*:
21,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1,16 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,49%
|
Analyst Name::
Paul Sidney
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
Analysen zu Vodafone Group PLC
|11:26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:40
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|11:26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:40
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|11:26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,39
|-1,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:00
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11:26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:17
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|11:12
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|11:11
|GEA Hold
|Warburg Research
|11:09
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|11:08
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10:55
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|10:54
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:54
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|10:47
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:20
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10:11
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:55
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:52
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:40
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|09:22
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:13
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|07:51
|GEA Buy
|UBS AG
|07:50
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|07:49
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:36
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets