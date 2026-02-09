Zalando Aktie
|21,51EUR
|0,14EUR
|0,66%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Richard Chamberlain befasste sich am Sonntag mit den Preistrends im europäischen Modehandel. In diesem Zusammenhang bevorzugt er Inditex und Next aufgrund ihres internationalen Wachstumspotenzials und ihrer transparenten Gewinnentwicklung. Zalando sei günstiger geworden, was vor allem auf die Kategorie Damenbekleidung zurückzuführen sei, schrieb er./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 18:41 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Outperform
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
21,44 €
|
Abst. Kursziel*:
67,91%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
21,51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67,36%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
06.02.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
|
06.02.26
|DAX-Handel aktuell: DAX schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zalando-Betriebsrat: Alternativen zur Schließung prüfen (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Zalando-Aktie in Grün: Vorstand und Politiker bei Betriebsversammlung in Erfurt (dpa-AFX)
Analysen zu Zalando
|08:01
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|21,56
|0,89%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:56
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|10:27
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09:48
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:37
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:19
|DSM-Firmenich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:47
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|PUMA Buy
|Warburg Research
|08:27
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:25
|RENK Buy
|Warburg Research
|08:22
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:19
|Scout24 Buy
|UBS AG
|08:07
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:06
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|07:23
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.