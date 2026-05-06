Zalando Aktie
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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Erfreulicherweise habe es bei dem Online-Händler im April keine Verschlechterung der Geschäftslage gegeben, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Titel seien günstig bewertet, aber es blieben noch konjunkturelle Unsicherheiten./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Overweight
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Unternehmen:
Zalando
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20,20 €
|
Abst. Kursziel*:
73,27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
20,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71,99%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
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KGV*:
-
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