Zalando Aktie

20,35EUR -0,67EUR -3,19%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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06.05.2026 14:50:18

Zalando Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Erfreulicherweise habe es bei dem Online-Händler im April keine Verschlechterung der Geschäftslage gegeben, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Titel seien günstig bewertet, aber es blieben noch konjunkturelle Unsicherheiten./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Overweight
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
20,20 € 		Abst. Kursziel*:
73,27%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
20,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
71,99%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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