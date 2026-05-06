LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Erfreulicherweise habe es bei dem Online-Händler im April keine Verschlechterung der Geschäftslage gegeben, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Titel seien günstig bewertet, aber es blieben noch konjunkturelle Unsicherheiten./rob/tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:16 / GMT



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