Zalando Aktie
|23,95EUR
|0,70EUR
|3,01%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
17.04.2026 08:00:07
Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Bei den anstehenden Quartalszahlen des Online-Modehändlers sei nicht mit Überraschungen zu rechnen, schrieb Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele dürften unverändert bleiben./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Neutral
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
23,28 €
|
Abst. Kursziel*:
37,46%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
23,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,61%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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