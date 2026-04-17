Zalando Aktie

23,95EUR 0,70EUR 3,01%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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17.04.2026 08:00:07

Zalando Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Bei den anstehenden Quartalszahlen des Online-Modehändlers sei nicht mit Überraschungen zu rechnen, schrieb Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele dürften unverändert bleiben./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Neutral
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
23,28 € 		Abst. Kursziel*:
37,46%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
23,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,61%
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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