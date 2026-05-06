Zalando Aktie
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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Auf den ersten Blick seien im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt worden, schrieb Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Etwas Zuversicht strahle der Online-Händler aus, was die kurzfristige Verbraucherstimmung angeht./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Neutral
|
Unternehmen:
Zalando
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
20,98 €
|
Abst. Kursziel*:
52,53%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
20,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,25%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
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