Zalando Aktie
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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. William Woods geht in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie davon aus, dass Künstliche Intelligenz im europäischen Einzelhandel eher eine Evolution statt eine Revolution mit sich bringt. Entscheidend seien die Produktkategorien, schrieb er. Mehrmarkenhändler wie Zalando dürften dies im Bekleidungsmarkt deutlicher zu spüren bekommen, während Lebensmittelhändler und Einmarkenshops defensiver positioniert seien./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 15:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Market-Perform
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
23,20 €
|
Abst. Kursziel*:
7,76%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
23,33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,16%
|
Analyst Name::
William Woods
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KGV*:
-
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