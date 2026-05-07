Zalando Aktie
|20,34EUR
|-0,21EUR
|-1,02%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatztrend bei dem Online-Modehändler wirke widerstandsfähig, schrieb Anne Critchlow am Mittwochnachmittag. Das erste Quartal habe mehr oder weniger den Erwartungen entsprochen. Zalando habe eine klare Rolle zu spielen. Sie glaubt, dass KI-Lösungen es schwer haben werden, im Konsumentengeschäft eine störende Wirkung zu erzeugen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,19 €
|
Abst. Kursziel*:
162,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
160,57%
|
Analyst Name::
Anne Critchlow
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
13:19
|Buy von UBS AG für Zalando-Aktie (finanzen.at)
|
13:07
|Zalando-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy (finanzen.at)
|
06.05.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
06.05.26