HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatztrend bei dem Online-Modehändler wirke widerstandsfähig, schrieb Anne Critchlow am Mittwochnachmittag. Das erste Quartal habe mehr oder weniger den Erwartungen entsprochen. Zalando habe eine klare Rolle zu spielen. Sie glaubt, dass KI-Lösungen es schwer haben werden, im Konsumentengeschäft eine störende Wirkung zu erzeugen./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:42 / GMT

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