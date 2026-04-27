NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan wertete am Sonntag die aktuellen Branchentrends im Onlinehandel aus. Von Zalando erwartete sie sich, dass die Erwartungen im ersten Quartal erfüllt worden sind. Es gebe aber Anzeichen der Schwäche in den April hinein./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 21:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST



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