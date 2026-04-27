Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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27.04.2026 07:41:01

Zalando Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan wertete am Sonntag die aktuellen Branchentrends im Onlinehandel aus. Von Zalando erwartete sie sich, dass die Erwartungen im ersten Quartal erfüllt worden sind. Es gebe aber Anzeichen der Schwäche in den April hinein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 21:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Neutral
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
22,06 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
21,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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