Zalando Aktie
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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
27.04.2026 07:41:01
Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan wertete am Sonntag die aktuellen Branchentrends im Onlinehandel aus. Von Zalando erwartete sie sich, dass die Erwartungen im ersten Quartal erfüllt worden sind. Es gebe aber Anzeichen der Schwäche in den April hinein./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 21:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Neutral
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Unternehmen:
Zalando
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
22,06 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
21,94 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Georgina Johanan
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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