Zalando Aktie

20,34EUR -0,21EUR -1,02%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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07.05.2026 12:30:21

Zalando Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler sei im ersten Quartal dank der Auflösung von Rückstellungen ein wenig stärker gewachsen als erwartet, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,19 € 		Abst. Kursziel*:
73,35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
72,07%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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