FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler sei im ersten Quartal dank der Auflösung von Rückstellungen ein wenig stärker gewachsen als erwartet, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.