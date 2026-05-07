Zalando Aktie
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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler sei im ersten Quartal dank der Auflösung von Rückstellungen ein wenig stärker gewachsen als erwartet, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
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Unternehmen:
Zalando
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
35,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
20,19 €
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Abst. Kursziel*:
73,35%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
20,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
72,07%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
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KGV*:
-
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