Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Siemens Energy-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Ein stärkerer Ausblick auf die Auftragslage habe dazu geführt, dass der Energietechnikkonzern sein Jahresziel für den freien Barmittelzufluss auf 2 Milliarden Euro angehoben habe, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:06 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 12,6 Prozent auf 22,51 EUR nach oben. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 19,95 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 6 964 409 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2024 um 87,6 Prozent aufwärts. Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 07:06 / BST



