Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Aktie unter die Lupe
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06.08.2026 11:34:47
Analyse: So bewertet Bernstein Research die Siemens-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Aufträge im Segment Digital Industries seien schwächer als angenommen, schrieb Alasdair Leslie in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Auffällig sei der Free Cashflow, der um rund die Hälfte über der Markterwartung liege. Er habe von der Erwirtschaftung großer Barmittel im Industriesegment und vom Einsatz des Betriebskapitals profitiert.
Aktienbewertung im Detail: Die Siemens-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Siemens-Aktie musste um 11:18 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,8 Prozent auf 269,30 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 11,40 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 853 127 Siemens-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 15,0 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 06.08.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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