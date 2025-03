Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0,30 Prozent auf 19 677,61 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,904 Prozent tiefer bei 19 558,28 Punkten, nach 19 736,66 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 19 549,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 888,85 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,035 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 22 068,06 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.12.2024, den Wert von 21 289,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18 240,11 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 sank der Index bereits um 6,19 Prozent. Bei 22 222,61 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 19 152,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3,97 Prozent auf 130,92 USD), Charter A (+ 2,71 Prozent auf 362,58 USD), DexCom (+ 2,36 Prozent auf 75,11 USD), Align Technology (+ 1,61 Prozent auf 168,81 USD) und Palantir (+ 1,50 Prozent auf 87,39 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Lucid (-6,56 Prozent auf 2,28 USD), Microchip Technology (-6,54 Prozent auf 51,00 USD), JDcom (-4,13 Prozent auf 42,98 USD), Cognizant (-3,08 Prozent auf 77,21 USD) und Broadcom (-2,57 Prozent auf 190,54 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 56 554 654 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,938 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die JDcom-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at