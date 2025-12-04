Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
04.12.2025 22:35:14
Apple announces executive transitions
Apple today announced that Jennifer Newstead will become Apple's general counsel on March 1, 2026, following a transition of duties from Kate Adams.
|04.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|21 490,00
|-1,38%
|Apple Inc.
|239,50
|-1,70%
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.