Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX klettert nachmittags

Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,28 Prozent auf 15 955,00 Punkte zu.

Bei 15 910,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 16 000,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der LUS-DAX auf 14 776,00 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 22.08.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 684,50 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 22.11.2022, bei 14 464,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 13,51 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 246,00 Punkten. 13 869,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Symrise (+ 3,06 Prozent auf 102,40 EUR), Beiersdorf (+ 2,07 Prozent auf 128,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,67 Prozent auf 51,22 EUR), SAP SE (+ 1,64 Prozent auf 141,72 EUR) und Siemens (+ 1,58 Prozent auf 150,00 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Bayer (-2,84 Prozent auf 33,02 EUR), Merck (-1,22 Prozent auf 161,30 EUR), Commerzbank (-1,21 Prozent auf 11,04 EUR), Porsche (-0,87 Prozent auf 88,94 EUR) und Siemens Energy (-0,82 Prozent auf 10,89 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 241 060 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 163,664 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,89 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at