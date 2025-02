Barclays Capital gibt Siemens-Aktie Underweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 130 auf 140 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Quartalszahlen des Technologiekonzerns seien besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner Nachbetrachtung vom Freitag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2024/25 bis 2026/27.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:57 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 225,55 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 37,93 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 267 687 Stück. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2025 um 22,4 Prozent. Die kommenden Q2 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht.

